Localnicii din Sângerei au depus flori la bustul marelui istoric Nicolae Iorga

În dimineața zilei de 27 noiembrie, în scuarul Casei Raionale de Cultură „Nicolae Iorga” din orașul Sângerei, au fost depuse flori la bustul marelui istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român, Nicolae Iorga, cu ocazia comemorării decesului său.

Gestul solemn a fost un omagiu adus personalității sale excepționale și un semn de profund respect și recunoștință pentru contribuția sa neprețuită la cultura și istoria română.

La ceremonie au participat Vera Șerbucă, vicepreședinta raionului, Angela Mihaliuc, secretară interimară a CR , Dionise Cobîlaș, șeful Secției Cultură, Andrei Cucoș, viceprimarul orașului, precum și funcționari publici.

Prin acest gest simbolic, comunitatea a marcat împlinirea a încă unui an de la trecerea în eternitate a personalității care a lăsat o amprentă profundă asupra culturii românești.

Nicolae Iorga a fost unul dintre cei mai mari istorici și oameni de cultură români, autor a mii de studii și lucrări, dascăl și academician. A avut un rol esențial în viața politică și culturală a României, fiind și prim-ministru al țării. Moartea sa, la 27 noiembrie 1940, a reprezentat o pierdere imensă pentru cultura națională.

„Astăzi, la Sîngerei, i-am adus un omagiu și am reamintit importanța operei și valorilor sale.Nicolae Iorga rămâne o voce care trece peste timp, iar noi îi ducem mai departe moștenirea prin respect, cultură și memorie vie,” spun autoritățile.