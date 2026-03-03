Războiul din Orientul Mijlociu: Sute de morți și atacuri asupra infrastructurii

Tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut și mai mult în urma atacului asupra ambasadei SUA din Riad, iar conflictul amenință să se extindă către Liban și Marea Mediterană.

Potrivit Semilunii Roșii iraniene, aproape 800 de persoane și-au pierdut viața în atacurile lansate de SUA și Israel, iar zeci de orașe din întreaga țară au fost afectate.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că intrările uzinei de îmbogățire a uraniului de la Natanz, din centrul Iranului, au fost lovite în atacurile recente. Israelul a anunțat, de asemenea, atacuri aeriene asupra palatului prezidențial și a Consiliului Suprem de Securitate Națională din Teheran.

China a acuzat SUA și Israel de incitare la schimbarea regimului iranian. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a reiterat într-o conferință de presă, că ofensiva americană și israeliană încalcă dreptul internațional și normele de bază care guvernează relațiile internaționale. Între timp, Franța și Beijingul au convenit să colaboreze pentru dezescaladarea conflictului.

Ministrul german de externe a avertizat că un atac asupra unui stat NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru.

Totodată, Libanul a retras trupele de la granița cu Israelul pentru a preveni victimele.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a estimat că războiul împotriva Iranului va dura „câteva săptămâni”, iar președintele american Donald Trump a precizat că SUA dețin o „rezervă nelimitată” de arme.

Potrivit presei internaționale, situația rămâne extrem de tensionată, cu risc de escaladare regională și internațională. Ambasadele și personalul diplomatic sunt în alertă, iar atacurile cu drone și bombardamentele aeriene continuă să afecteze atât civili, cât și infrastructura strategică din Orientul Mijlociu.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat marți în a patra zi, marcând o escaladare rapidă și de amploare a conflictului declanșat după uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană.