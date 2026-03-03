Marinari români, blocați în Strâmtoarea Ormuz. „Au rămas în derivă”

Mai mulți marinari români sunt blocați în Strâmtoarea Ormuz, anunță purtătorul de cuvânt al ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea. Diplomatul a explicat că există un mecanism prin care autoritățile române mențin legătura cu acesta. Conform liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, peste 300 de nave sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz.

„Situația cetățenilor români care se află pe nave în tranzit în zonă este în atenția noastră. Există un mecanism prin care suntem în legătură cu armatorii, sindicatele și agențiile care angajează personal navigant”, a explicat purtătorul de cuvânt MAE despre situația marinarilor din Strâmtoarea Ormuz.

Ministerul nu are în prezent un număr exact referitor la câți marinari români sunt blocați în Strâmtoarea Ormuz.

„Nu toți și-au anunțat prezența. Unii dintre ei sunt, din păcate, obișnuiți cu existența unor riscuri în regiune. S-a mai oprit navigația, au fost riscuri de activitate de piraterie”, a adăugat Țărnea.

Ministerul Afacerilor Externe s-a declarat împotriva blocării căilor navigabile.

„Închiderea căilor navigabile reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. România se alătură tuturor țărilor care solicită ca libertatea circulației maritime să fie asigurată și că principalele căi navigabile trebuie să rămână libere.”

Lider sindical: Marinarii români pot fi contactați

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a declarat marți la Antena 3 CNN că aproape 300 de nave sunt blocate în Golful Persic. Strâmtoarea Ormuz a fost blocată în urma conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

„Navele din Golful Persic, Golful Oman sau Marea Roșie mai au active legăturile prin satelit și pot fi contactate”, a spus Mihălcioiu.

Liderul sindical a explicat situația ambarcațiunilor blocate în zona de conflict.

„Avem destule nave cu navigatori români care așteaptă să intre în Strâmtoarea Ormuz. Au rămas în derivă sau au mers în radele porturilor din apropiere. Navele blocate în Golful Persic, aproape 300 de ambarcațiuni, sunt platforme petroliere, nave petroliere, nave de transport containere, nave cargo. Toate sunt oprite. Și-au oprit și sistemele de identificare în zonă. Strâmtoarea Ormuz era de ieri foarte periculoasă, două nave au fost bombardate”, a explicat liderul sindical.