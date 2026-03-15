UE prelungește sancțiunile împotriva a 2.600 de persoane și entități ruse

Uniunea Europeană a prelungit cu șase luni măsurile restrictive împotriva persoanelor și entităților responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei.

Decizia Consiliului UE, adoptată după ce Ungaria și Slovacia nu s-au mai opus, vizează aproximativ 2.600 de persoane și organizații și reprezintă un răspuns la agresiunea militară neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei.

Consiliul UE menționează că măsurile restrictive în vigoare includ restricții de călătorie pentru persoanele fizice, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziție fonduri sau alte resurse economice persoanelor și entităților incluse pe listă.

Blocul celor 27 de țări a ridicat sancțiunile împotriva a două persoane și a eliminat de pe listă cinci persoane decedate.

După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei.

„UE rămâne hotărâtă să mențină și să crească presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul său brutal de agresiune și pentru a se angaja în negocieri semnificative către pace”, se arată în comunicatul de presă al Consiliului UE.