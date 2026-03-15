Vitalie Eriomenco cucerește aurul la Campionatul European de lupte greco-romane U-23

Sportivul moldovean Vitalie Eriomenco a câștigat medalia de aur la Campionatul European de lupte greco-romane U-23, desfășurat în perioada 9-15 martie la Zrenjanin, Serbia.

Potrivit United World Wrestling, în drumul spre finala categoriei de până la 63 de kilograme, Eriomenco a învins reprezentanții Franței, Azerbaidjanului și Georgiei. În finală, luptătorul moldovean l-a învins pe sportivul rus Dordji Șungurțikov, cu scorul de 6-2.

La 22 de ani, Vitalie Eriomenco a obținut de-a lungul carierei trei medalii de aur, patru de argint și șase de bronz la competiții internaționale, consolidându-și poziția printre sportivii de top ai Moldovei.