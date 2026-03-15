Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Marii Britanii și altor state aliate să trimită nave militare în Golful Persic pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Apelul a fost făcut printr-o postare pe platforma sa, Truth Social, relatează presa britanică.

Trump a spus că, în ciuda „tentativei Iranului de a închide” pasajul maritim, Statele Unite vor reuși „într-un fel sau altul” să deblocheze Strâmtoarea Ormuz, astfel încât aceasta să fie „deschisă, sigură și liberă”.

„Multe țări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, împreună cu Statele Unite ale Americii”, se arată în postarea de pe Truth Social.

Liderul american a scris că speră ca țări precum China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit să trimită nave de război în zonă, astfel încât ruta maritimă să nu mai poată fi amenințată de Iran. Potrivit acestuia, mai multe state ar urma să participe la o flotilă internațională menită să mențină coridorul maritim „deschis și sigur”.

În același timp, Trump a asigurat că forțele americane vor continua atacurile împotriva pozițiilor iraniene. El a declarat că SUA vor „bombarda puternic coastele iraniene și vor scoate din luptă în mod constant ambarcațiunile și navele iraniene”.

Președintele american susține că armata SUA a „distrus 100% din capacitatea militară a Iranului”, însă a admis că Teheranul poate încă să lanseze drone, să plaseze mine sau să folosească rachete cu rază scurtă în zonă.

Afirmațiile au fost respinse de reprezentantul Iranului la Geneva, Ali Bahrani, care a declarat că declarațiile lui Trump despre eliminarea capacităților militare iraniene se bazează pe „minciuni fabricate”.

Apelul liderului american vine pe fondul temerilor că blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea duce la creșterea bruscă a prețului petrolului și declanșa o recesiune globală. În ultimele 48 de ore, cel puțin șase nave au fost lovite de proiectile sau de ambarcațiuni încărcate cu explozibili în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Persic.

Între timp, Marea Britanie nu a anunțat încă dacă se va alătura operațiunii, însă analizează opțiunile și discută cu aliații despre modul în care ar putea contribui la apărarea navelor comerciale împotriva atacurilor iraniene.

Iranul reafirmă blocada

Iranul a anunțat că își menține decizia de a bloca Strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a cerut redeschiderea acesteia în urma unor lovituri aeriene americane asupra unei insule iraniene importante pentru exporturile de petrol ale țării.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că trecerea petrolierelelor și a navelor comerciale este în continuare „interzisă” și a avertizat că orice navă care încearcă să traverseze zona va fi atacată.

Tensiunile au escaladat după ce Trump a amenințat că va distruge instalațiile petroliere iraniene de pe insula Kharg, considerată „bijuteria coroanei” a exporturilor de petrol ale Iranului, dat fiind de aici pleacă aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării.

După ce a anunțat că toate țintele militare de pe insulă au fost „complet distruse”, Trump a avertizat că terminalele petroliere ar putea deveni următoarele ținte dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea.

„Armele noastre sunt cele mai puternice și sofisticate pe care lumea le-a cunoscut vreodată, dar, din motive de decență, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă”, a scris Trump.

El a adăugat că, dacă Iranul sau orice alt actor va încerca să împiedice trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, își va reconsidera imediat decizia.

Pe fondul escaladării tensiunilor, prețul petrolului a urcat vineri la aproape 103 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel global trece prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face ca blocarea acesteia să aibă un impact major asupra piețelor energetice mondiale.