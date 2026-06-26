Renato Usatîi critică proiectul privind cartelele SIM de tip PrePay: Protecția începe peste 12 luni

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur proiectul de lege privind identificarea utilizatorilor de cartele SIM de tip PrePay, acuzând autoritățile că s-au lăsat manipulate de interesele operatorilor de telefonie mobilă și au acceptat perioada de 12 luni pentru intrarea în vigoare a legii.

El a subliniat că în prezent cetățenii sunt deja victime ale escrocheriilor telefonice, pierd economii și sunt expuși fraudelor, în timp ce statul amână soluțiile pentru viitor.

„Nu este doar o lege despre cartele SIM, este o lege despre timp, despre trecut, despre prezent și despre viitor. Și, după cum vedem, Guvernul nostru are o relație foarte interesantă cu timpul. Cu trecutul nu luptă, prezentul nu-l controlează, dar în schimb lucrează foarte bine cu viitorul. Noi am spus foarte clar că, peste un an, astăzi escrocii fură banii oamenilor, astăzi pensionarii își pierd ultimele economii, astăzi copiii transferă bani unor persoane rău intenționate, iar oamenii iau credite și le dau infractorilor. Dar Guvernul ne spune că stați liniștiți, peste un an interzicem și asta. Adică problema există astăzi, oamenii suferă astăzi, escrocii acționează astăzi, dar protecția începe peste 12 luni. Cei care vor supraviețui până atunci, probabil vor beneficia de protecție”, a declarat Renato Usatîi de la tribuna Parlamentului.

Deputatul a mai subliniat că termenul de implementare este nejustificat de lung și că argumentele operatorilor privind necesitatea pregătirii tehnice nu sunt convingătoare, întrucât aceleași companii au implementat soluții similare în alte state europene într-un timp mult mai scurt.

„Spuneți-mi cum același operator, care oferă aceleași servicii în alte țări europene, a reușit să implementeze sisteme similare în doar câteva luni. În state precum Polonia sau Cipru, cu populații și baze de clienți mai mari, soluțiile au fost aplicate în 1–6 luni. Totuși, în Republica Moldova se invocă necesitatea a 12 luni”, a declarat Renato Usatîi.

Potrivit președintelui Partidului Nostru, explicația că operatorii au nevoie de timp pentru pregătire nu este valabilă.

„Din acest motiv, termenul trebuie redus, iar prevederea care limitează aplicarea legii doar la cartelele cumpărate după un an trebuie exclusă. Noi am cerut nu doar reguli privind cartelele PrePay, dar și obligarea tuturor operatorilor din țară să implementeze anumite programe software (softuri), care există deja pe piață în Statele Unite ale Americii, Germania, Suedia și alte țări, capabile să blocheze din start tentativele de falsificare a numerelor și apelurile frauduloase către cetățeni”, a adăugat Usatîi.

Pentru a bloca rețelele de criminalitate cibernetică și escrocheriile telefonice, Usatîi a solicitat reducerea termenului de tranziție.

De asemenea, deputatul a atras atenția asupra faptului că proiectul ar putea deveni ineficient din cauza faptului că noile reguli nu se aplică și cartelelor deja existente, ceea ce ar permite acumularea de numere anonime înainte de intrarea în vigoare a legii.

În acest context, Renato Usatîi a afirmat că formațiunea sa nu poate susține proiectul în forma actuală, insistând asupra reducerii termenului de implementare și introducerii unor măsuri mai ferme de combatere a fraudelor telefonice și a criminalității cibernetice.

Amintim că cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului pe baza unui act de identitate. Un proiect de completare a Legii comunicațiilor electronice a fost votat în prima lectură de Parlament. Scopul principal al noilor reglementări este prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni comise prin intermediul numerelor anonime.