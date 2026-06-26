Avocații cer deschiderea unui nou dosar în cazul Ludmilei Vartic, pe o persoană terță

Avocata Violeta Gașițoi declară că a fost solicitată inițierea unei noi cauze penale pe numele unei terțe persoane în dosarul decesului Ludmilei Vartic, însă procurorii au refuzat demersul. Ulterior, decizia a fost contestată în instanță, iar judecătorul de instrucție a dispus reexaminarea materialelor.

„Am mai depus o plângere la procuratură pentru a fi pornită încă o cauză penală. În acest caz, pe o terță persoană. Procuratura, eventual, mi-a refuzat. Am contestat acest refuz la judecătorul de instrucție, iar pe 10 sau 12 iunie judecătorul de instrucție mi-a admis această plângere și a trimis cauza la reexaminare la procuratură. Să vedem ce ne va spune și de data aceasta procuratura”, a declarat Violeta Gașițoi.

Avocata a menționat că aceasta „încă nu înseamnă că cineva este vinovat sau nu, dar înseamnă că procuratura urmează să investigheze plângerea pe care a depus-o și să explice clar, să răspundă la toate întrebările ridicate”.

„Dacă pornește urmărire penală sau dacă nu pornește, de ce nu pornește, motivat”, a explicat avocata.

Avocata Violeta Gașițoi a explicat că expertiza în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza unor blocaje procedurale și a lipsei finanțării necesare, menționând că experții din Republica Moldova și România nu au putut finaliza concluziile, iar familia continuă să aștepte rezultatele pentru a afla adevărul în dosar.

Ludmila Vartic a murit pe 3 martie, după ce s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău. Ulterior, în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora femeia ar fi fost victima violenței în familie, iar soțul acesteia, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești la acel moment, ar fi agresat-o. Acesta și avocații săi au respins acuzațiile.

Cazul a provocat reacții publice ample. Peste 30 de persoane au fost audiate în cadrul anchetei, iar ulterior autoritățile au anunțat și verificări după ce s-a constatat că femeia fusese amendată în trafic după deces.

Acheta penală a fost inițiată pentru violență în familie și determinare la suicid, în contextul suspiciunilor că femeia ar fi fost abuzată timp îndelungat.

Cazul a evidențiat și deficiențe instituționale, inclusiv faptul că o tentativă anterioară de suicid nu ar fi fost raportată autorităților de către personalul medical. Ulterior, șeful spitalului raional și-a dat demisia.