La scurt timp de la aderarea la zona euro, Bulgaria urmează să intre în procedura de deficit excesiv a UE, anunță premierul Radev

Bulgaria ar urma să intre miercuri în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene, la doar câteva luni după aderarea la zona euro, a anunțat premierul Rumen Radev, potrivit Euractiv.

Radev a acuzat fostul executiv de centru-dreapta că ar fi manipulat datele fiscale pentru ca Bulgaria să poată intra în zona euro la 1 ianuarie 2026, după mai multe certuri politice privind îndeplinirea criteriilor de convergență.

„Au mințit pentru a împinge Bulgaria în zona euro”, a declarat Rumen Radev jurnaliștilor, după revenirea sa de la Bruxelles.

Acesta a ajuns la conducerea țării în luna mai, după ce partidul său populist de stânga, Bulgaria Progresivă, a câștigat alegerile din aprilie și a obținut prima majoritate formată dintr-un singur partid din ultimii 30 de ani.

Procedura de deficit excesiv a UE obligă statele care depășesc regulile fiscale europene să reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB într-un termen stabilit. Ea presupune o monitorizare mai strictă din partea Comisiei Europene.

Potrivit prognozelor de primăvară ale Comisiei, Bulgaria ar putea avea în 2026 un deficit de 4,1% din PIB. Totodată, țara se confruntă și cu cea mai ridicată rată a inflației din zona euro.

Dacă aceste estimări vor fi confirmate, Bulgaria ar deveni prima țară care intră în zona euro și ajunge rapid sub componenta fiscală corectivă a blocului comunitar. Ar fi și prima procedură de deficit excesiv pentru Sofia după închiderea celei precedente, în 2012.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze această situație înainte de publicarea pachetului său privind semestrul european, care va avea loc săptămâna viitoare.

„Comisia își va prezenta evaluarea în contextul semestrului european săptămâna viitoare și nu va face alte comentarii în această etapă”, a transmis un purtător de cuvânt pentru Euractiv.

Fostul ministru de Finanțe, Temenuzhka Petkova, din partidul GERB, a respins acuzațiile formulate de Radev și a spus că Bulgaria s-a încadrat în limita de deficit de 3% în 2025 datorită clauzei europene de flexibilitate privind cheltuielile pentru apărare.

Ea a adăugat că eventualele probleme financiare au apărut din cauza deciziilor luate de administrația interimară.

Posibila declanșare a procedurii vine la doar câteva zile după ce Bruxelles-ul a deblocat 370 de milioane de euro din fondurile europene înghețate pentru Bulgaria.

Alte aproximativ 3 miliarde de euro rămân însă blocate până la implementarea reformelor în justiție și în domeniul anticorupției.