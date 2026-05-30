Acoperișuri avariate și arbori doborâți de vânt: IGSU a intervenit în mai multe zone

Ploile torențiale, rafalele puternice de vânt și grindina înregistrate pe 30 mai au provocat pagube în mai multe localități din Republica Moldova, iar salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteo.

Potrivit IGSU, pe parcursul zilei au fost raportate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile. În șapte dintre acestea a fost necesară intervenția echipelor de salvatori pentru defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt.

Misiunile de intervenție au avut loc în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și în UTA Găgăuzia. Echipele IGSU au acționat pentru degajarea drumurilor blocate de copaci și pentru eliminarea riscurilor create pentru populație și infrastructură.

Cele mai importante pagube au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate mai multe gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative. De asemenea, la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare au fost deteriorați aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul din țiglă metalică.

În satul Ciorești, raionul Nisporeni, condițiile meteorologice au avariat parțial acoperișurile a șase locuințe, iar în localitatea Hitrești din raionul Fălești a fost afectat parțial acoperișul unui depozit agricol.

Autoritățile precizează că, în urma fenomenelor meteorologice, nu au fost raportate victime. Totodată, nu au fost înregistrate avarii la diguri, întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică sau alte situații excepționale de amploare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă monitorizarea situației din teritoriu și evaluarea efectelor produse de vremea severă.