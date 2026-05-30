Partida lui Radu Albot cu Cezar Crețu întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Semifinala turneului ATP Challenger „Moldova Open” dintre Radu Albot și Cezar Crețu a început cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

După încheierea primului set, câștigat de tenismanul român Cezar Crețu cu scorul de 6:2, partida a fost suspendată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Ploaia i-a obligat pe cei doi sportivi să se retragă la vestiare, iar jocul a fost întrerupt temporar. Organizatorii urmează să comunice ulterior ora la care semifinala va fi reluată.