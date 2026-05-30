Transnistrenii care solicită cetățenia Moldovei, verificați mai riguros

Autoritățile de la Chișinău verifică riguros persoanele din regiunea transnistreană care solicită cetățenia Republicii Moldova, în contextul în care unele dintre acestea ar fi fost înrolate în structuri militare ruse sau paramilitare din stânga Nistrului.

Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, afirmă că fiecare caz este analizat de Serviciul de Informații și Securitate, iar procedurile de acordare a cetățeniei au fost înăsprite, inclusiv prin extinderea termenului de verificare.

În paralel, președinta Maia Sandu a semnat în ultimul an cetățenia a 19 persoane care au făcut parte din formațiuni militare ilegale sau din structuri subordonate Federației Ruse în regiunea transnistreană.

Emiterea actelor de identitate și retragerea cetățeniei Republicii Moldova locuitorilor din regiunea transnistreană pentru înrolarea în trupele paramilitare și în Grupul Operativ de Trupe Ruse, care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, sunt precedate de un proces de verificare efectuat de Serviciul de Informații și Securitate, a spus șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, pe 27 mai, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

Șeful Agenției a relatat că, mai nou, unele persoane care și-au făcut serviciul militar în trupele paramilitare transnistrene și cele rusești încearcă să obțină pașapoarte moldovenești, dar nu întotdeauna reușesc acest lucru.

„Ce pot să spun este că persoanele sunt tinere (…), abia acum apar să își facă acte de identitate moldovenești deși au certificat de naștere. (…) Dacă ei erau înrolați în structurile de forță chiar și transnistrene sau în așa-zisul corp de pacificatori și contingentul de militari (GOTR – n.r.), ei nu depuneau cererile. Dar acum îi vedem, sunt luați la întrebări, unii își retrag cererile. Este un proces… Noi suntem totuși o țară mică și am impresia că structurile noastre de forță își fac destul de bine meseria pentru a-i putea identifica. Chiar și în cazurile de constatare a cetățeniei, avizul SIS-ului este obligatoriu. Ei se pot pronunța, pot interveni. În anii trecuți, procedura era într-o singură zi, ceea ce comportă extrem de multe breșe. Acum termenul de verificare este o lună”, a afirmat el.

Până în prezent, președinta Maia Sandu a semnat trei decrete cu privire la retragerea cetățeniei unor persoane care sunt înrolate în Grupul Operativ de Trupe Ruse, ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, și în structurile paramilitare transnistrene precum așa-zisul minister al securității de stat.

În cel mai recent caz, pe 25 mai 2026, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi un decret de retragere a cetățeniei pentru cinci persoane care dețin funcții și grade de ofițer în așa-zisul minister al securității de stat, „MGB”, subordonat Federației Ruse.

Președinția a precizat că procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate conform Legii cetățeniei din 2025. Noua lege prevede retragerea cetățeniei persoanelor care s-au înrolat în formațiuni militare ilegale, în forțele armate ale unei entități neconstituționale sau ale unui stat agresor ori au săvârșit fapte prin care au prejudiciat interesele Republicii Moldova.

Cel mai mare număr de persoane din regiunea transnistreană care au rămas fără cetățenie a fost în februarie 2026. Maia Sandu a retras atunci cetățenia la nouă persoane cu funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol.

Prima dată Maia Sandu a retras cetățenia unor unor transnistreni înrolați în structuri militari rusești în iulie 2025. Șefa statului a semnat atunci un decret prin care a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova la cinci persoane pentru înrolare benevolă în forțe armate străine. Și atunci procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice în urma unei sesizări din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Potrivit verificărilor efectuate de SIS, cele cinci persoane s-au înrolat voluntar în forțele armate ale unui stat străin, mai exact într-o unitate militară rusă dislocată ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, Grupul Operativ de Trupe Ruse.

În regiunea transnistreană, staționează ilegal Grupul Operativ de Trupe Rusești, care este format în majoritate din localnici care dețin cetățenia Federației Ruse. Potrivit deciziei Curții Constituționale din mai 2017, aproximativ o mie de soldați ruși se aflau în Transnistria, cu misiunea de supraveghere a depozitelor de arme, și circa 1.125 soldați ruși aparținând forțelor de menținere a păcii pe plan internațional sunt staționați în zona de securitate, care se întinde pe 225 de kilometri lungime și 12-20 kilometri lățime.