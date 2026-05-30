NATO: Drona prăbușită la Galați era rusească

Drona căzută în noaptea de joi spre vineri peste un bloc de locuințe la Galați, în timpul unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, este de origine rusească, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O’Donnell, transmite Reuters.

Ministerul român al Apărării a precizat de asemenea că drona prăbușită la Galați este una de tipul Geran-2, de proveniență rusească.

Cu toate acestea, președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării originea rusească a dronei și a cerut că Rusia să investigheze epava acesteia, notează Reuters, citată de Agerpres.

El a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spațiul aerian al Finlandei, Poloniei și al statelor baltice. „Prima reacție (în aceste țări n.red) a fost aceeași care este acum în România: Vin rușii!”, a comentat liderul de la Kremlin, vorbind în fața presei la finalul unei vizite în Kazahstan.

Mai devreme, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, i-a avertizat pe liderii europeni că drone rătăcite vor continua să ajungă în țările lor, despre care a afirmat că sunt toate sunt implicate direct în războiul cu Rusia.

Amintim că o dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri peste un bloc de locuințe din municipiul Galați, România, oraș situat la câțiva kilometri de frontiera cu R. Moldova. În urma acestui incident, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata.