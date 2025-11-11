Politică

Aberația zilei! Deputata PAS, Ana Calinici, după sancțiunile pe Lukoil și situația de la Aeroport: Avioanele circulă și se pot alimenta în alt stat

Photo of Timpul.md Timpul.md11 noiembrie 2025
0 0

Deputata PAS, Ana Calinici, a declarat în cadrul unei emisiuni că lipsa kerosenului pe Aeroportul Chișinău nu reprezintă o problemă, motivând că avioanele circulă și se pot aproviziona în alte state. Fosta deputată Olesea Stamate a reacționat ironic și a catalogat declarația drept „gluma serii”.

 „Cu privire la kerosen – avioane circulă permanent, deci ele pot să se aprovizionele și în alt stat, alt Aeroport. Deci nu cred că este vreun risc de lipsă de aprovizionare a avioanelor cu combustibil pentru că ele mereu circulă și asfel se pot aproviziona”, a declarat Ana Calinici.

La scurt timp, fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a venit cu o reacție.

„Din capitolul gluma serii, ascultând declarațiile unei deputate. Dacă rămânem fără combustibil pentru avioane, nicio grijă — le trimitem să se alimenteze peste hotare. Practic, vom avea singurele zboruri low-cost unde doar drumul până la benzinărie costă 200 de euro”, a scris Stamate.

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a luat decizia de a refuza oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din Aeroport către altă companie. Potrivit Ministerului Energiei, aceasta nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md11 noiembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *