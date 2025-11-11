Aberația zilei! Deputata PAS, Ana Calinici, după sancțiunile pe Lukoil și situația de la Aeroport: Avioanele circulă și se pot alimenta în alt stat

Deputata PAS, Ana Calinici, a declarat în cadrul unei emisiuni că lipsa kerosenului pe Aeroportul Chișinău nu reprezintă o problemă, motivând că avioanele circulă și se pot aproviziona în alte state. Fosta deputată Olesea Stamate a reacționat ironic și a catalogat declarația drept „gluma serii”.

„Cu privire la kerosen – avioane circulă permanent, deci ele pot să se aprovizionele și în alt stat, alt Aeroport. Deci nu cred că este vreun risc de lipsă de aprovizionare a avioanelor cu combustibil pentru că ele mereu circulă și asfel se pot aproviziona”, a declarat Ana Calinici.

La scurt timp, fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a venit cu o reacție.

„Din capitolul gluma serii, ascultând declarațiile unei deputate. Dacă rămânem fără combustibil pentru avioane, nicio grijă — le trimitem să se alimenteze peste hotare. Practic, vom avea singurele zboruri low-cost unde doar drumul până la benzinărie costă 200 de euro”, a scris Stamate.

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a luat decizia de a refuza oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din Aeroport către altă companie. Potrivit Ministerului Energiei, aceasta nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale.