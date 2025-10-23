Vizită regală în R. Moldova. Custodele Coroanei Române, Margareta, și Principele Radu au ajuns la Chișinău

Majestatea Sa Custodele Coroanei Române, Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află, în perioada 22–23 octombrie, într-o vizită oficială la Chișinău, dedicată aprofundării cooperării dintre România și Republica Moldova, dezvoltării educației superioare și consolidării parcursului european al statului moldovean.

La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, miercuri, Majestatea Sa și Principele Radu au fost întâmpinați de Excelența Sa Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în R. Moldova.

Aceasta este a șasea vizită externă a Familiei Regale Române în 2025, după deplasările din Polonia, Republica Moldova, Estonia, Irlanda și Scoția, și a 23-a vizită efectuată în Republica Moldova în ultimele două decenii.

De-a lungul anilor, membrii Familiei Regale, Regele Mihai, Custodele Coroanei Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria, au efectuat numeroase vizite în localități din întreaga țară, printre care Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca și Ialoveni, susținând constant apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și întărirea legăturilor cu România.