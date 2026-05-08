Accident cu un troleibuz în Chișinău: Opt persoane, inclusiv trei copii, la spital

Un grav accident rutier s-a produs pe strada Alba Iulia din Capitală, după ce un troleibuz s-a izbit într-un camion care staționa. Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alertați în urmă cu aproximativ o oră despre producerea accidentului.

Preliminar, polițiștii au stabilit că șoferul troleibuzului de rută, un bărbat în vârstă de 45 de ani, în timpul deplasării, din motive care urmează să fie stabilite, s-a lovit într-un camion staționat.

În urma impactului, opt pasageri din troleibuz au suferit traumatisme. Este vorba despre trei minori și cinci adulți.

Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale și polițiștii, care documentează cazul.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.