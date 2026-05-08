Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, învestit în funcția de prim-ministru

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, a fost învestit în funcția de premier cu voturile a 124 de deputați. Noul guvern de la Sofia a depus jurământul la scurt timp după votul din Adunarea Națională.

Radev și-a dat demisia din funcția de șef al statului în ianuarie anul acesta pentru a participa la alegerile parlamentare pe listele partidului Bulgaria Progresistă, care a și câștigat scrutinul cu peste 44%. În noul legislativ, partidul actualului premier deține majoritatea cu 131 de mandate din totalul de 240, ceea ce i-a permis să formeze un guvern monocolor.

Într-un discurs susținut după votul de învestire, noul prim-ministru a prezentat structura și prioritățile noului Guvern. Radev a subliniat că va coopera cu opoziția și a îndemnat deputații să pună accent pe calitatea legislației și nu pe cantitate. De asemenea, el a făcut apel la alinierea activității parlamentare la așteptările poporului și a promis să restaureze statul de drept prin accelerarea procesului de destructurare a ceea ce a numit „influența oligarhică profundă”.

Premierul a anunțat că luni va depune un prim proiect de lege privind controlul prețurilor. De asemenea, a confirmat că va propune modificarea legislației judiciare, înainte de începerea procesului de selecție pentru noul Consiliu Superior Judiciar.