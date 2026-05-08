Cod Galben de ploi puternice în majoritatea raioanelor din R. Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi puternice pentru mai multe regiuni ale țării, avertizarea fiind valabilă din 9 mai, ora 19:00, până pe 10 mai, ora 15:00.

Potrivit meteorologilor, vremea se va schimba brusc, iar în raioanele de nord și centru sunt prognozate ploi temporar puternice. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 15–35 de litri pe metru pătrat.

Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelii, cu rafale de vânt de până la 15–18 metri pe secundă.

Totodată, meteorologii avertizează că pe 10 mai temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4–6 grade Celsius.

Conform hărții publicate de meteorologi, sub Cod Galben se află majoritatea raioanelor țării, inclusiv orașul Chișinău. În schimb, sudul țării se află în zona verde.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să nu se adăpostească sub copaci izolați și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.

Riscuri:

sunt posibile întreruperi temporare ale curentului electric și ale legăturilor de comunicații;

se pot rupe crengi de copaci și se poate semnala doborârea unor arbori uscați;

este posibilă decopertarea parțială a unor construcții.

Recomandări

evitarea trecerii prin apropierea copacilor;

ocolirea cablurilor electrice căzute la pământ;

evitarea parcării autovehiculelor în apropierea copacilor, pe care vântul puternic îi poate doborî.