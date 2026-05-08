Numele moldovenilor căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial, publicate online

Agenția Națională a Arhivelor a publicat online o amplă colecție digitală care conține datele personale ale zecilor de mii de militari originari din R. Moldova care nu s-au mai întors de pe front în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Baza de date include cele șapte volume ale „Cărții memoriei”, editate anterior de Ministerul Apărării în perioada 2002–2005. Acestea conțin listele a aproximativ 56.000 de persoane recrutate în Armata Roșie și căzute pe câmpul de luptă în anii 1944–1945.

Volumele sunt organizate pe raioane și localități și includ informații despre numele și prenumele soldaților, anul nașterii, data și locul decesului, precum și unitatea militară din care au făcut parte.

În multe cazuri însă, locul morții este indicat doar prin denumirea țării, Germania, Polonia, Ungaria sau Cehoslovacia, fără alte detalii despre localitate.

Autorii proiectului precizează că listele nu sunt complete și includ foarte rar persoane care au luptat pe frontul de Est în perioada 1941–1944, fie în Armata Roșie, fie în Armata Română. Totodată, lipsesc informațiile despre locuitorii raioanelor din stânga Nistrului.

Potrivit datelor Agenției Naționale a Arhivelor, aproximativ 260.000 de oameni originari din R. Moldova au luptat împotriva Germaniei naziste și a aliaților săi în cadrul Armatei Roșii, iar aproape fiecare al cincilea și-a pierdut viața pe front.

Unul dintre volume include separat localitățile cu populație majoritar bulgară și găgăuză din Taraclia și UTA Găgăuzia.

Toate volumele pot fi descărcate în format PDF și permit căutarea după nume, localitate sau alte cuvinte-cheie.

Persoanele care nu își găsesc rudele în aceste liste sunt îndemnate să se adreseze centrelor militare teritoriale, unde sunt păstrate arhivele celor mobilizați în Armata Roșie și Armata Română.

Proiectul a fost realizat de Agenția Națională a Arhivelor, cu sprijinul Agenției pentru Știință și Memorie Militară și în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Potrivit autorităților, în Republica Moldova mai sunt în viață doar 14 veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial. Parlamentul a decis să le acorde acestora o indemnizație unică de câte 30.000 de lei cu ocazia zilei de 9 mai.