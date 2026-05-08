Kaja Kallas: Negocierile de aderare a Moldovei la UE trebuie accelerate

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, afirmă că, deocamdată, nu există o dată stabilită pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău alături de Maia Sandu, unde Kaja Kallas a menționat că procesul trebuie accelerat pentru a profita de actualul context politic favorabil din Europa.

„Nu vorbim încă despre o dată sau un interval de timp anume. Dar știm că trebuie să se întâmple cât mai curând posibil. Trebuie să profităm de această fereastră de oportunitate care s-a deschis în urma schimbării puterii în multe țări. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că vor exista alegeri și în diverse țări ale UE în viitor. Prin urmare, trebuie să acționăm rapid, cât timp nimeni nu se pronunță împotriva Moldovei…”, a declarat Kaja Kallas.

În același timp, Maia Sandu a reiterat obiectivul autorităților de la Chișinău de a finaliza negocierile de aderare până în anul 2028.

Anterior, Nicușor Dan declara că subiectul deschiderii negocierilor de aderare pentru R. Moldova ar urma să fie clarificat până la sfârșitul lunii iunie, când este programată viitoarea reuniune a Consiliului Uniunii Europene.

R. Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare. Totuși, lansarea oficială a negocierilor depinde de aprobarea unanimă a statelor membre ale Uniunii Europene.