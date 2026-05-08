Incendiu la Cernobâl: Flăcările au cuprins peste 1.100 de hectare de pădure

Un incendiu forestier de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 1.100 de hectare, alimentate de vântul puternic și de vremea secetoasă. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al Ucrainei a dat asigurări că, în pofida gravității situației și a dificultăților de intervenție, nivelul radiațiilor rămâne în limitele normale pe tot teritoriul țării.

Autoritățile ucrainene au declarat că intervenția e dificilă din cauza vântului puternic, iar flăcările cuprind noi sectoare de pădure. De asemenea, echipajele de pompieri nu se pot deplasa liber deoarece zona este minată, motiv pentru care intervenția a fost suspendată temporar pe unele porțiuni.

Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al Ucrainei nu a precizat numărul de pompieri mobilizați, nici cel al unităților de intervenție trimise pe teren.

Zona de excludere de la Cernobâl rămâne una dintre cele mai sensibile regiuni din Ucraina din punct de vedere al siguranței, nivelul de contaminare radioactivă fiind în continuare ridicat în anumite perimetre după avaria produsă în 1986 la centrala nucleară.