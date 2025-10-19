Olesea Stamate, după plecarea lui Recean: Politica în Republica Moldova este adesea influențată de actori străini

Fosta fruntașă PAS, politiciana Olesea Stamate, recunoaște că politica din Republica Moldova este „adesea influențată de actori străini”. La sugestia unor ambasade ar putea fi și retragerea premierului Dorin Recean din viața publică, presupune Stamate.

„Putem doar să intuim. Nu exclud faptul că i-a fost cerută plecarea. De către cine, nu știm. Știm că politica în Republica Moldova este adesea influențată și de către actori străini.

Rămâne doar să presupunem dacă demisia dumnealui a fost influențată sau nu și de anumite ambasade străine.

Timpul va arăta probabil, deși, uneori noi nu mai aflăm care este adevărul”, a declarat Olesea Stamate.