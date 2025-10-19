Jaf în 7 minute la muzeul Luvru: Au fost furate bijuterii „inestimabile”

Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică în urma unui jaf, a anunțat ministrul culturii din Franța, relatează Sky News și AFP. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”. Muzeul, un simbol mondial al culturii franceze și unul dintre cele mai păzite locuri din Paris, este complet închis publicului pentru restul zilei, conform Le Figaro.

Galeria Apollo este o sală somptuoasă unde sunt păstrate rămășițele bijuteriilor coroanei Franței. Oficialii francezi nu au spus exact ce bijuterii s-au furat. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”.

Informații preliminare spun că hoții aveau la ei ferăstraie mici. După ce au pătruns în muzeu, au furat nouă bijuterii și au fugit cu un scuter.

Cum au intrat în muzeu

Poliția franceză a blocat accesul la Muzeul Luvru, inclusiv o stradă importantă de-a lungul malului râului Sena. Ancheta se concentrează pe colțul sud-estic al clădirii, cu vedere la Sena.

Aici se află o scară mare, extensibilă, de genul celor pe care le poți vedea pe mașinile de pompieri sau pe vehiculele companiilor de acoperișuri.

Aceasta este montată pe un lift mecanizat, de tipul celor utilizate în tot Parisul pentru livrarea mobilierului la apartamentele de la etajele superioare.

Vârful scării atinge un balcon, care pare să fie modul în care cei trei hoți au accesat unul dintre etajele superioare.