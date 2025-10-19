Novak Djokovic, despre copilăria marcată de război și neajunsuri: „Toată averea noastră era 10 dolari”

O copilărie zbuciumată, amintiri dureroase și foamea de succes. Novak Djokovic, copilul care s-a maturizat prea rapid într-o perioadă marcată de război, care și-a depășit condiția și a profitat de oportunități pentru a atinge culmile succesului, a ținut, recent, un discurs inspirațional pentru fanii lipsiți de speranță.

Sârbul, unul dintre cei mai de temut și apreciați tenismeni din circuitul ATP, a oferit detalii despre copilăria sa, despre posibilitățile reduse ale familiei sale, dar și despre sacrificiile făcute pentru a ajunge în top.

„Vreau să văd cât de departe pot merge!”, a admis entuziasmat „Nole”, care a recunoscut că subiectul retragerii este unul indiscutabil la ora actuală. Djokovic are planuri mărețe pentru viitor, a admis acesta, în cadrul unui interviu premergător turneului Six Kings Slam 2025.

„Când eram mic, tatăl meu credea în abilitățile și caracterul meu mai mult decât o făceam eu. Când am spus cu voce tare că scopul nostru este să devin numărul 1 mondial, venind dintr-o țară fără tradiție în tenis, am fost luați în derâdere de mulți, atât în Serbia, cât și în lume. Simt că sunt dovada vie că orice este posibil!”, a spus Djokovic, printre aplauzele fanilor.

„Toată averea noastră erau cei 10 dolari!”

Novak Djokovic și-a amintit cu durere despre copilăria marcată de război și neajunsuri. Sârbul a recunoscut că maturizarea sa a fost una bruscă, determinată de condițiile de trai atroce.

„Am plecat dintr-o țară aflată în război. Tatăl meu a pus 10 dolari pe masă când aveam 12 ani și mi-a spus că asta era toată averea noastră. Urma să trecem printr-un al doilea război. Aveam datorii, embargo… Mi-a spus că, dacă vreau cu adevărat să mă dedic unui sport individual atât de scump, trebuie să merg până la capăt. A trebuit să mă maturizez brusc. Am înțeles mesajul, am devenit bărbat și am învățat cât de importantă este disciplina!”, a adăugat acesta. Interviul cu sârbul a ajuns viral pe rețelele de socializare.

Retragerea nu se află în calculele lui Djokovic

Novak Djokovic nu internționează să se retragă, curând, din sportul de performanță. Vrea să urmeze exemplul unora dintre cei mai cunoscuți și longevivi sportivi din lume, precum LeBron, Ronaldo sau Tom Brady.

„Longevitatea este una dintre cele mai mari motivații ale mele. Vreau să văd cât de departe pot merge. Faptul că, în alte sporturi, mari figuri istorice joacă și după 40 de ani, precum LeBron, Cristiano Ronaldo sau Tom Brady, mă inspiră. Vreau să văd schimbările care vor veni în tenis – asta mă entuziasmează foarte mult. Cred că tenisul se va transforma în următorii ani, iar eu vreau să fiu acolo, să joc și să contribui la noua etapă a acestui sport. Știu că există oameni care abia așteaptă să mă retrag, dar asta nu se va întâmpla prea curând!”, a mai admis Djokovic.

Novak Djokovic, calificat direct în semifinalele Six Kings Slam

Turneul din Arabia Saudită se desfășoară în perioada 15-18 octombrie. La Riad au luat startul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP), Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP).

Sferturi de finală:

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz 3-6, 4-6

Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3

Semifinale:

Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz 6-4, 6-2

Novak Djokovic vs. Jannik Sinner 4-6, 2-6

Finala (mâine)

Carlos Alcaraz – Jannik Sinner

Finala pentru locul 3 (mâine)

Novak Djokovic – Taylor Fritz