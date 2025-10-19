Nicolae Botgros, declarații despre problemele nepotului său cu drogurile. Prin ce clipe grele a trecut dirijorul

Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului său cu drogurile. Acesta a explicat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Iată cum și-a găsit puterea de a lupta în continuare.

Nicolae Botgros a făcut declarații șocante, la Știrile Antena Stars, despre nepotul său care s-a confruntat cu probleme cu substanțele interzise. Acesta a explicat cum și-a găsit puterea de a merge mai departe și de a-și continua meseria.

Tânărul a trecut prin clipe grele și a ajuns chiar și pe patul de spital, în comă. Din fericire, acum, acesta se află în afara oricărui pericol. Nicolae Botgros a mărturisit că situația de față a fost cea mai grea pentru el.

„Noi întâlnim cântece din viață, noi întâlnim cântece de dragoste, noi întâlnim cântece diferite. Noi vorbim cu natura, noi vorbim cu omul, noi vorbim cu multe. Și atunci, sigur că m-au atins foarte multe piese și mi-a fost cam greu”, a declarat Nicolae Botgros.

Cu toate acestea, dirijorul a povestit că a reușit să meargă mai departe cu ajutorul lui Dumnezeu. Acesta susține că Dumnezeu a făcut o mare minune în viața sa, iar nepotul lui este pe mâini bune.

„Dumnezeu s-a întors cu fața spre noi și a spus că trebuie să facă o minune. Minunea lui Dumnezeu s-a văzut”, a explicat dirijorul.

Cristian, nepotul artistului Nicolae Botgros, a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei supradoze. La începutul lunii octombrie, tânărul s-a trezit din comă, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. Celebrul dirijor i-a îndemnat pe tineri, pe atunci, să se gândească la persoanele dragi înainte de a lua o astfel de decizie care le poate pune viața pe muchie de cuțit.

Pe de altă parte, interpreta Adriana Ochișanu e vitat să vorbească depsre problemele cu drogurile ale fiului său și a declarat că Cristian „ducea un mod nesănătos de viață, ceea ce i-a afectat pancreasul”. „Mi-a spus iubita lui că de mult timp avea probleme și lua pastile”, a precizat Ochișanu, menționând, printre altele, „ce, nu mai bea, nu mai consumă lumea?!”.