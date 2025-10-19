Putin i-ar fi cerut lui Trump regiunea Donețk în schimbul păcii

Liderul de la Kremlin ar fi făcut propunerea într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, potrivit Washington Post.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut ca Ucraina să cedeze integral regiunea Donețk, o zonă cu importanță strategică majoră, drept condiție pentru oprirea războiului, în timpul unei discuții telefonice cu Donald Trump, relatează Washington Post.

Propunerea Kremlinului: Donețk în schimbul unei retrageri parțiale

Conform surselor publicației americane, Putin s-ar fi declarat dispus să renunțe la unele părți din regiunile Zaporojie și Herson, aflate în prezent doar parțial sub controlul armatei ruse, în schimbul obținerii controlului deplin asupra Donețkului.

Unii oficiali de la Casa Albă ar fi privit propunerea ca pe un „progres”, însă un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea interpreta acest gest cu totul diferit.

„Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a declarat diplomatul, potrivit sursei citate.

Reacțiile lui Trump și Zelenski

Donald Trump nu a comentat public cererea Kremlinului, însă, după întrevederea sa cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părți să „oprească crimele și să ajungă la un acord”.

Această discuție ar marca o schimbare de atitudine din partea lui Putin față de poziția exprimată în aprilie, când liderul rus respinsese propunerea americană de a îngheța ostilitățile de-a lungul liniilor de front actuale. Atunci, Putin insista ca orice acord de pace să includă recunoașterea controlului rusesc asupra Crimeei, precum și asupra celor patru regiuni ocupate parțial: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Urmează un summit SUA-Rusia în Ungaria

Convorbirea dintre cei doi lideri ar fi doar un preludiu al unei noi întâlniri. Putin și Trump urmează să continue discuțiile în cadrul unui summit planificat în Ungaria, care ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a confirmat vineri că a discutat cu senatorul american Marco Rubio și cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, adăugând că „pregătirile pentru summitul SUA–Rusia sunt în curs de desfășurare”.