Sondaj: 48% dintre moldoveni ar vota împotriva unirii cu România, 38% ar vota pentru unificare

Procentul cetățenilor Republicii Moldova care vor aderarea la Uniunea Europeană se apropie de 60%, în timp ce peste 38% ar vota unirea cu România, în cazul unui referendum, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ates Research Group și citat de Radio Chișinău.

În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp de 48,1% s-ar declara împotrivă.

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59% din respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă.

În schimb, pentru aderarea la NATO 50,3% ar vota împotrivă, și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Ates Research Group, Veronica Ateș.

Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți, și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de ±3%.