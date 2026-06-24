Primarul din Căușeni a fost plasat sub control judiciar

Primarul orașului Căușeni, Alexandru Donțu, cercetat într-un dosar de corupție, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de responsabila pentru comunicare a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Potrivit încheierii emise de instanță, măsura preventivă a intrat în vigoare pe 22 iunie și va fi aplicată până pe 21 august.

Primarului i-au fost impuse mai multe restricții, inclusiv interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu fără acordul autorităților competente și de a contacta persoanele care au calitatea de co-inculpat sau martor în dosar.

De asemenea, Alexandru Donțu este obligat să se prezinte la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată. Măsura este însoțită de monitorizare electronică, iar interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova rămâne în vigoare.

Alexandru Donțu a fost reținut în luna martie de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori. Potrivit anchetatorilor, acesta este învinuit că ar fi pretins și primit 89 300 de lei pentru favorizarea atribuirii unui contract de lucrări.