Accident tragic la Hâncești: Un pasager de 21 de ani a murit. Șoferul, reținut

Un tânăr de 21 de ani a murit, iar o tânără de 20 de ani a ajuns la spital, după un grav accident rutier produs în dimineața zilei de 17 mai, în raionul Hâncești.

Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 03:42, pe traseul spre localitatea Mingir.

Conform cercetărilor preliminare, un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, ar fi pierdut controlul volanului, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.

În mașină se mai aflau doi pasageri. Un tânăr de 21 de ani a fost transportat de urgență la spital, însă a decedat în drum spre instituția medicală.

Totodată, o tânără de 20 de ani a fost internată pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii l-au reținut pentru 72 de ore și continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.