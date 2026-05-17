VIDEO: O mașină a intrat în mulțime la un drift în Chișinău: Cinci răniți, inclusiv un copil

Cinci persoane, printre care un copil de 7 ani, au fost rănite după ce un automobil a ieșit de pe traseu și a lovit spectatori, în timpul unui antrenament de drift desfășurat pe strada Cărbunarilor din Capitală.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 16 mai, pe strada Cărbunarilor nr. 9 din Chișinău. Oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 17:00.

La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un BMW, condus de un bărbat de 36 de ani, ar fi pierdut controlul în timpul evenimentului auto autorizat, ar fi lovit parapetul de protecție, după care a tamponat mai multe persoane aflate în calitate de spectatori.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând că acesta nu se afla în stare de ebrietate.

Cele cinci victime au suferit diverse traumatisme și au fost preluate de echipajele medicale, fiind transportate la spital pentru îngrijiri specializate.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.