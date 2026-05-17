Alegeri locale și referendumuri în 12 localități: Peste 2.200 de oameni au votat

Procesul de votare în cele 12 localități din Republica Moldova, unde duminică, 17 mai, au loc alegeri locale noi și referendumuri locale, se desfășoară în regim normal, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Până la ora 09:00, la urne s-au prezentat peste 2.200 de alegători.

Potrivit CEC, toate cele 40 de secții de votare au fost deschise la ora 07:00. În listele electorale de bază sunt înscriși 69.750 de alegători, transmite Știri.md.În localitățile unde sunt organizate alegeri locale noi, până la ora 09:00 au votat 2.197 de alegători, ceea ce reprezintă 3,29% din numărul celor așteptați la urne.

În cele două localități unde au loc referendumuri locale privind revocarea primarului, până la aceeași oră și-au exercitat dreptul la vot 74 de alegători, adică 2,49%. CEC precizează că alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna mobilă până la ora 14:00. Cererea trebuie să fie însoțită de un certificat medical.Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

Alegeri locale noi pentru funcția de primar au loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți din raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi din raionul Telenești, orașul Taraclia, municipiul Orhei, satul Topala din raionul Cimișlia, satul Plop din raionul Dondușeni și comuna Frumușica din raionul Florești.

Totodată, în satul Copceac din UTA Găgăuzia are loc alegerea unei noi componențe a consiliului local.

Referendumuri locale privind revocarea primarului sunt organizate în satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și comuna Sadîc din raionul Cantemir.

Potrivit CEC, procesul electoral se desfășoară în condiții organizate și transparente, iar instituția monitorizează permanent desfășurarea scrutinului.