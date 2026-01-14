Un BMW s-a izbit de un pilon electric pe strada Albișoara: Doi tineri, transportați de urgență la spital

Un accident rutier s-a produs pe strada Albișoara din municipiul Chișinău, unde un automobil s-a izbit de un pilon electric. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 28 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca BMW, a pierdut controlul asupra mașinii în timpul deplasării și s-a tamponat într-un pilon electric.

În urma coliziunii, șoferul și o pasageră au suferit traumatisme și au fost preluați de echipajele medicale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite.