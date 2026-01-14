Reglări de conturi în stil mafiot, la Botanica. Mai multe mașini, care ar aparține unui membru „Kitaeț”, au fost incendiate în curtea unui bloc

Mai multe mașini au ars noaptea trecută, în curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei, după ce două dintre ele ar fi fost incendiate intenționat.

Potrivit imaginilor, flăcări au distrus cel puțint trei mașini, două de marca Toyota și Mercedes. Totodată, au fost afectate și alte automobile, care erau parcate în apropiere.

Mașinile ar aparține unui membru important al grupării Kitaeț, Constantin Borș și soției sale.

Gruparea Kitaeț, în prezent condusă de interlopul Serghei Ceban, este vizată în mai multe cazuri de șantaj, tâlhării și jafuri în stil banditesc.

Oamenii legii nu au oferit deocamdată detalii pe caz.