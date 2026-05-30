Evghenia Guțul pierde mandatul de bașcan. Alegeri anticipate, în cel mult 90 de zile

Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, își pierde mandatul după ce Curtea de Apel Centru a menținut sentința primei instanțe în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, prin care aceasta a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Potrivit Codului de Procedură Penală, decizia instanței de apel este definitivă și executorie din momentul pronunțării, chiar dacă poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

În consecință, Evghenia Guțul își pierde automat mandatul de bașcan al Găgăuziei, fără a mai fi necesară o altă procedură administrativă sau politică.

Pierderea mandatului este prevăzută atât de legislația națională, cât și de actele normative ale autonomiei găgăuze. Potrivit Legii privind statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, mandatul încetează înainte de termen în cazul unei condamnări penale definitive.

Totodată, Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei stipulează că atribuțiile bașcanului încetează înainte de termen în cazul comiterii unei infracțiuni.

De asemenea, Regulamentul Găgăuziei prevede că mandatul guvernatorului încetează în cazul imposibilității obiective de exercitare a funcției, inclusiv în situația executării unei pedepse cu închisoarea.

Conform normelor legale, atribuțiile de bașcan urmează să fie exercitate interimar de către prim-vicepreședintele Comitetului Executiv de la Comrat. În același timp, autoritățile regionale sunt obligate să organizeze alegeri anticipate pentru funcția de guvernator al Găgăuziei în termen de cel mult 90 de zile din momentul în care funcția a rămas vacantă.

Solicitați de IPN pentru precizări cu privire la încetarea mandatului și eventualele alegeri pentru funcția de bașcan, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale nu au răspuns la telefon.

Apărarea Evgheniei Guțul a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție.