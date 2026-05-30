Protest la Tiraspol pe 31 mai. Cine mobilizează participanții

Pentru 31 mai, în centrul Tiraspolului este anunțată o acțiune de protest împotriva administrației locale. Mobilizarea participanților are loc în principal prin intermediul unui canal anonim de Viber, unul dintre cele mai influente din regiunea transnistreană.

În mediul politic și mediatic din regiune, canalul este asociat cu Alexandr Socolan, afirmă sursele disinfo.md din regiune. Socolan este fost colaborator al structurilor de securitate ale comitetului vamal transnistrean și persoană apropiată de fostul lider al regiunii, Evgheni Șevciuk, care locuiește în prezent în Federația Rusă.

Dincolo de nemulțumirile reale existente în societate, apar întrebări privind obiectivele politice ale mobilizării și beneficiarii unei eventuale escaladări. Este clar că orice incident sau confruntare produsă în timpul protestului ar putea fi folosit ulterior într-o campanie informațională pentru a atribui responsabilitatea autorităților constituționale de la Chișinău.

Un asemenea scenariu nu ar fi nou pentru Kremlin. În trecut, diferite crize locale au fost însoțite de narațiuni privind presupuse tentative de destabilizare externe, folosite ulterior pentru justificarea unor poziții politice sau geopolitice.

În cazul regiunii transnistrene, riscul principal nu este protestul în sine, ci posibilitatea ca acesta să fie instrumentalizat. Dacă evenimentele vor degenera, există probabilitatea ca anumite voci politice de la Moscova să invoce necesitatea „protejării cetățenilor ruși” sau existența unor amenințări la adresa stabilității regiunii.