Planul secret al Kremlinului pentru scrutinul din Armenia

Moscova își activează întregul arsenal de război hibrid pentru a readuce Armenia sub umbrela sa de influență. Oficiali ruși au pus la punct o schemă logistică masivă pentru a transporta zbor cu zbor până la 100.000 de armeni care trăiesc în Federația Rusă, cu scopul clar de a bloca realegerea premierului pro-occidental Nikol Pașinian, dezvăluie o investigație Reuters bazată pe documente secrete și mărturii ale serviciilor de informații occidentale.

Rusia nu se mai mulțumește doar cu tacticile clasice de dezinformare online. Pentru viitoarele alegeri parlamentare din Armenia, Kremlinul a trecut la măsuri de inginerie electorală directă, încercând să încline balanța prin mobilizarea diasporei armene din Rusia. Conform surselor din intelligence-ul occidental, favoritul Moscovei în această cursă este miliardarul Samvel Karapetian, un personaj controversat, aflat deja sub investigație în Armenia pentru presupuse instigări la răsturnarea guvernului de la Erevan.

Mașinăria de influență a fost oficializată încă din toamna anului trecut, când Kremlinul a înființat în secret o structură specială numită „Direcția pentru Cooperare Strategică și Parteneriat”. Rolul acesteia? Coordonarea de la vârf a tuturor operațiunilor de destabilizare și influențare a politicii armene.

Cât costă prăbușirea unui Guvern?

Planul rusesc se bazează pe exploatarea conexiunilor logistice intense dintre cele două state. Între Rusia și Armenia operează zilnic zeci de zboruri comerciale, o realitate pe care serviciile ruse vor să o speculeze pentru a masca transportul organizat de alegători.

Calculul intern al Moscovei, interceptat de serviciile de spionaj occidentale, arată că operațiunea de relocare temporară a celor 100.000 de votanți ar costa aproximativ 50 de milioane de dolari. Până la mijlocul lunii mai, Kremlinul stabilise deja „cote” stricte pentru fiecare regiune a Rusiei, cerând administratorilor locali rapoarte clare privind numărul de armeni identificați și pregătiți pentru îmbarcare.

„Serviciile de informații tratează această amenințare cu maximă seriozitate. Numărul exact de oameni pe care Moscova va reuși efectiv să îi transporte rămâne o temă de dezbatere, însă logistica este deja pusă la punct”, a declarat un înalt oficial american pentru Reuters.

Deși este greu de estimat dacă această infuzie masivă de voturi comandate poate răsturna complet sondajele – unde partidul lui Pașinian, „Contractul Civil”, conduce detașat cu 30%, în timp ce formațiunea pro-rusă a lui Karapetian abia atinge 6% –, mișcarea ar putea fragmenta decisiv viitorul legislativ de la Erevan.

Fabrica de trolli și proiectul subversiv „Erevan-1”

Paralel cu podul aerian, Moscova a turat la maximum motoarele propagandei. O anchetă europeană indică implicarea directă a rețelei de boți „Storm-1516”, o structură afiliată Kremlinului care a fost folosită anterior și în tentativele de amestec în alegerile din Statele Unite. Această rețea a pompat agresiv în spațiul public narațiuni false, inclusiv o pretinsă tranzacție ilegală cu terenuri în care ar fi fost implicați Nikol Pașinian și mai mulți senatori americani.

Mai mult, documente scurse din cadrul Social Design Agency (SDA) – o firmă de consultanță politică din Rusia aflată deja sub sancțiunile UE și ale Marii Britanii pentru campanii de dezinformare anti-Ucraina – arată cum se pregătea crearea unei platforme media intitulate „Erevan-1”.

Ținta acesteia era chiar diaspora armeană, scopul fiind inocularea unui sentiment de ostilitate față de actualul guvern și promovarea agresivă a unui singur mesaj central: „Armenia nu poate prospera și nu poate supraviețui decât în strânsă alianță cu Rusia și sub protecția acesteia”.

Președintele rus Vladimir Putin nu și-a ascuns niciodată iritarea față de pivotarea Armeniei către Occident. Înghețarea relațiilor cu Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) și exercițiile militare comune ale Erevanului cu Statele Unite au transformat Armenia, în ochii Kremlinului, dintr-un aliat istoric într-o țintă strategică ce trebuie pedepsită și readusă la ordine cu orice preț.