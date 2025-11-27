Acord diplomatic fără viză: Chișinău și București pregătesc acces liber pentru misiuni oficiale

Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu România pentru un acord care va permite călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Ideea vine din partea Bucureștiului, care, de la 31 martie 2024, aplică integral regulile spațiului Schengen, inclusiv regimul strict al vizelor pentru anumite categorii oficiale. Pentru a evita blocaje în mobilitatea diplomatică, cele două state caută acum să actualizeze mecanismul juridic care reglementează aceste deplasări.

Noua înțelegere nu modifică regimul de călătorie pentru cetățenii obișnuiți, care își păstrează drepturile actuale la trecerea frontierei. Acordul se referă exclusiv la pașapoartele diplomatice și la cele de serviciu, utilizate de oficiali, delegații guvernamentale și membri ai instituțiilor publice în cadrul misiunilor oficiale. Scopul este ca activitatea diplomatică să nu fie îngreunată de proceduri suplimentare, odată cu aplicarea regulilor Schengen.

Documentul urmărește armonizarea tehnică a legislației bilaterale, pentru ca România, ca stat membru al spațiului Schengen, și partenerii săi să poată continua colaborarea fără întreruperi administrative. Ministerele de Externe din ambele țări au fost mandatate să elaboreze forma finală a acordului, care va fi semnat după consultările tehnice și juridice.

Potrivit autorităților, acest pas este necesar pentru a menține ritmul cooperării bilaterale în domeniile diplomatic, economic, educațional și al securității. Mobilitatea oficială rapidă și fără bariere este esențială pentru desfășurarea vizitelor de lucru, a negocierilor și a participării la reuniuni internaționale. Acordul nu introduce privilegii noi, ci doar păstrează mecanismul anterior de circulație, adaptat la normele Schengen.

Prin aprobarea negocierilor, Guvernul transmite un semnal de continuitate instituțională și de relație strategică cu România. Este o modificare administrativă, cu impact direct asupra diplomaților și funcționarilor publici, dar fără efecte asupra călătoriilor civile. În esență, acordul este o ajustare tehnică menită să protejeze dialogul bilateral și funcționarea normală a relațiilor oficiale.