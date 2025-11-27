Polița RCA se scumpește puternic: mașinile electrice și motoarele mari, cele mai afectate

De la 25 noiembrie au intrat în vigoare noile prime de referință pentru asigurarea obligatorie auto, aprobate de Banca Națională. Modificările au adus scumpiri considerabile pentru anumite categorii de vehicule, în special acolo unde riscul estimat de daune este mai mare. Prețurile finale sunt stabilite de către asiguratori, însă niciun tarif nu poate fi sub nivelul de referință, iar cele noi sunt vizibil mai mari în segmentul autoturismelor cu capacități mai ridicate sau construcții speciale.

Cele mai puternice creșteri au fost aplicate mașinilor electrice, unde polițele s-au scumpit cu aproape 86%. Urmează autoturismele cu motoare între 1.600 și 2.000 de centimetri cubi și motocicletele de mare putere, pentru care polițele au crescut cu peste 50%, din cauza costurilor mai mari de reparație și a riscurilor asociate. Pentru vehiculele cu motoare între 2.400 și 3.000 de centimetri cubi, tarifele au crescut cu aproximativ o treime.

Transportul de marfă a fost și el afectat: camioanele cu masa de până la 12 mii de kilograme au înregistrat scumpiri, fiind considerate vehicule cu risc ridicat și costuri mari de despăgubire. În schimb, anumite categorii au beneficiat de prime mai mici față de tarifele vechi. Printre acestea se numără tractoarele, taxiurile pe firmă și unele tipuri de microbuze, unde riscul calculat este mai redus, iar profilul de utilizare este diferit de cel al vehiculelor obișnuite.

Specialiștii din domeniul asigurărilor explică faptul că noile tarife sunt stabilite în baza unor criterii tehnice, precum frecvența accidentelor, valoarea medie a despăgubirilor, costul pieselor de schimb și complexitatea reparațiilor. Chiar dacă primele de referință sunt orientative, în practică, majoritatea asiguratorilor aplică tarife finale mai mari, pentru a acoperi cheltuielile operaționale și riscurile reale din piață.

În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiți să compare ofertele înainte de a încheia polița RCA, deoarece diferențele între companii pot fi semnificative. Totuși, tendința generală este de creștere, iar unele asigurări devin mai scumpe nu din cauza taxelor, ci din cauza realităților din piața riscurilor auto.