Atac lângă Casa Albă: soldați împușcați, confuzie totală și reacție dură de la vârf

Un atac armat petrecut în centrul Washingtonului, la doar câțiva pași de Casa Albă, a zguduit din nou dezbaterea privind securitatea în zonele cu protecție federală maximă. Doi soldați din Garda Națională au fost împușcați în timpul unui incident violent cu mai multe victime, iar autoritățile au intervenit rapid, blocând perimetrul și mobilizând echipele de intervenție. Suspectul, rănit și el în schimbul de focuri, a fost arestat pe loc, iar zona a fost securizată în câteva minute.

Confuzia privind starea militarilor a fost amplificată de declarațiile contradictorii transmise public. Guvernatorul statului Virginia de Vest a anunțat inițial că cei doi au murit, pentru ca ulterior să revină asupra afirmației și să vorbească despre „răni foarte grave”. În același timp, Donald Trump a declarat că soldații se află în stare critică și a promis că atacatorul „va plăti un preț foarte mare”, fără a oferi detalii suplimentare despre anchetă.

Autoritățile federale au transmis că ancheta este în desfășurare și că se verifică inclusiv posibilitatea unui atac țintit asupra personalului militar. Poliția metropolitană și agențiile federale încearcă să stabilească motivul atacului, istoricul suspectului și eventuale legături cu grupări extremiste sau acțiuni deliberate împotriva instituțiilor statului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt analizate de anchetatori.

Ca reacție imediată, președintele a cerut trimiterea a încă 500 de membri ai Gărzii Naționale pentru întărirea măsurilor de ordine și securitate în capitală. Zona vizată se află în proximitatea unor clădiri federale majore, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind nivelul de protecție al centrelor administrative, chiar în inima capitalei politice.

Incidentul a reaprins tensiunea publică și discuțiile despre violența armată, securitatea forțelor militare aflate în misiune internă și protejarea zonelor cu statut strategic. Ancheta continuă, iar autoritățile promit transparență – dar și reacție fermă.