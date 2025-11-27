Timp mai scurt la 112 și poliție mai aproape: statul promite siguranță mai mare în următorii ani

Siguranța oamenilor acasă, în spațiile publice și în mediul online ar urma să fie consolidată în următorii ani, după ce Guvernul a aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru perioada 2026–2030. Documentul stabilește măsuri concrete pentru intervenții mai rapide, prezență sporită pe teren și structură polițienească modernizată, adaptată nevoilor reale ale comunităților. Accentul este pus atât pe protecția fizică, cât și pe siguranța digitală, în contextul în care amenințările au devenit tot mai diverse.

Unul dintre obiectivele centrale este reducerea timpului de reacție la apelurile de urgență 112, de la media actuală de 32 de minute la maximum 15 minute. Măsura presupune extinderea numărului echipelor de intervenție, optimizarea rutelor și dotarea serviciilor cu echipamente moderne pentru localizare și comunicare. Autoritățile spun că acest pas poate face diferența între un incident gestionat la timp și o tragedie.

Programul prevede creșterea numărului patrulelor, mai ales în mediul rural, acolo unde prezența poliției este rară și timpul de intervenție mult mai mare. Se urmărește nu doar reacția la incidente, ci și prevenirea lor, prin prezență constantă în zone vulnerabile, cooperare cu primăriile și dialog direct cu cetățenii. Reprezentanții sistemului spun că siguranța comunității începe cu vizibilitatea poliției, nu doar cu sancțiunile.

Poliția va fi reorganizată pe regiuni, o schimbare care, potrivit autorităților, ar reduce costurile administrative și ar permite redistribuirea resurselor acolo unde nevoia este mai mare. Structurile de ordine publică vor primi echipamente noi – camere mobile, sisteme de comunicare, autospeciale adaptate la teren, dar și instruiri pentru intervenții profesioniste, inclusiv în situații de criză sau dezastre.

Programul include și protecția în mediul online, considerată acum parte a siguranței publice. Vor fi dezvoltate echipe specializate pentru combaterea fraudelor, a agresiunii cibernetice, a hărțuirii și exploatării minorilor pe internet, iar instrumentele digitale de raportare vor fi mult simplificate. Autoritățile afirmă că un stat sigur nu înseamnă doar străzi patrulate, ci și un spațiu digital protejat.