Trenul, alternativă doar pe hârtie: căile ferate pierd pasageri, timp și încredere

Căile ferate din Republica Moldova se afundă într-o criză tot mai vizibilă, iar traficul de pasageri a ajuns la jumătate față de anii trecuți. Trenul, cândva mijloc accesibil și sigur de transport, este tot mai rar ales de călători. Oamenii spun că nu mai pot ignora întârzierile, lipsa de confort și legăturile insuficiente, care fac călătoria anevoioasă și imprevizibilă. Chiar și pentru distanțe moderate, trenul a devenit o opțiune dificilă, cu program instabil și condiții depășite.

Pasagerii reclamă vagoane vechi, fără aer condiționat, scaune deteriorate și lipsa unor servicii minime de confort, cum ar fi iluminarea adecvată, conexiunea la rețea sau toaletele funcționale. Mulți spun că atmosfera din tren nu oferă nici siguranță, nici predictibilitate, iar timpii de parcurs sunt de două ori mai mari decât cu autobuzul sau cu mașina. Rezultatul: oamenii aleg alte mijloace, chiar dacă sunt mai scumpe, doar pentru a câștiga timp și confort.

Conducerea sistemului feroviar dă vina pe infrastructura îmbătrânită, lipsa investițiilor și capacitatea redusă de modernizare. Tronsoanele de cale ferată necesită reparații capitale, iar vitezele de circulație sunt limitate din motive de siguranță. Lipsa resurselor financiare face ca schimbarea să fie lentă, iar proiectele mari să fie mereu amânate. Deși există planuri de reabilitare cu finanțare externă, ele nu acoperă încă toate rutele și nici nevoile reale ale pasagerilor.

Paradoxul este evident: în plină criză de trafic rutier, cu drumuri aglomerate, scumpiri la carburanți și poluare crescută, trenul ar trebui să fie alternativa logică, accesibilă și sustenabilă. În realitate, sistemul feroviar rămâne în urmă, iar ideea transportului feroviar modern există mai mult pe hârtie și în strategii, nu în gările sau vagoanele de zi cu zi.

Fără modernizare tehnică, investiții în confort și programe adaptate nevoilor reale ale călătorilor, trenul riscă să devină un mijloc de transport uitat. Iar Republica Moldova pierde nu doar pasageri, ci și șansa de a avea o alternativă viabilă la un transport rutier tot mai scump și mai sufocat.