Hărțuirea online lovește direct în adolescenți: rănile nu sunt „virtuale”, ci reale

Psihologii avertizează că hărțuirea online a devenit una dintre cele mai răspândite și mai periculoase forme de violență asupra adolescenților. Deși are loc pe telefon sau computer, efectele nu sunt deloc „virtuale”. Ele afectează emoțional, social și uneori chiar fizic, lăsând urme adânci în comportament, încredere și sănătatea mentală. Tinerii expuși la agresiuni digitale se simt vulnerabili, izolați și lipsiți de protecție, iar impactul poate dura mult timp.

Un studiu realizat în licee arată că peste jumătate dintre elevi au fost victime ale violenței digitale, sub forme diverse: mesaje jignitoare, distribuirea de imagini fără acord, atacuri publice pe grupuri, excluderi sociale sau amenințări. În două treimi dintre cazuri, agresorul nu este un necunoscut de pe internet, ci chiar un coleg, un prieten sau cineva din cercul social apropiat. Acest lucru face situația și mai dificilă, pentru că victima se simte trădată și de multe ori preferă să tacă, de frică sau rușine.

Psihologii spun că adolescenții oferă uneori prea multă viață privată online: fotografii personale, conversații intime, locație, detalii despre familie sau emoții pe care alții le pot folosi împotriva lor. Ei recomandă ca tinerii să fie atenți la cine se află în lista de prieteni, să refuze întrebările insistente sau personale și să evite distribuirea informațiilor sensibile. Primul pas în protecție este controlul asupra propriei identități digitale.

Dacă sunt hărțuiți, specialiștii recomandă ca tinerii să păstreze dovezile: capturi de ecran, conversații, fotografii sau linkuri. Agresorii trebuie blocați și raportați, iar tinerii nu trebuie să se lupte singuri cu situația. Ajutorul unui adult, profesor, părinte sau psiholog este esențial pentru a opri agresiunea și a repara efectele ei emoționale.

Platforme precum 12Plus sau siguronline.md oferă consiliere, suport psihologic, sfaturi juridice și posibilitatea de a raporta în siguranță cazurile de violență digitală. Psihologii insistă că hărțuirea online nu este o „glumă”, nici un episod trecător, ci o formă reală de abuz. Protecția începe cu educație, sprijin și curajul de a spune: „Stop!”.