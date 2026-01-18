Acordul UE–Mercosur intră în linie dreaptă. Ursula Von der Leyen: ‘Va aduce câștiguri în fiecare stat membru’

După mai bine de un sfert de secol de la începerea negocierilor, Uniunea Europeană şi Mercosur marchează un jalon istoric în relaţiile bilaterale prin încheierea unui acord de parteneriat care apropie şi mai mult cele două regiuni şi oferă beneficii celor aproape 700 de milioane de cetăţeni, arată preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, într-un mesaj transmis în contextul semnării la 17 ianuarie 2026 a acordului comercial dintre cele două blocuri.

Şefa Executivului comunitar subliniază că acordul este important pentru întreaga economie mondială într-un an dominat de creşterea taxelor vamale şi de impunerea de restricţii comerciale. „Acest acord va crea una dintre cele mai mari zone comerciale din lume, reprezentând 31 de ţări şi aproape o cincime din PIB-ul mondial. Acordul va consolida legăturile dintre regiuni care împărtăşesc aceeaşi viziune în condiţiile în care, în prezent, afişarea unei atitudini de deschidere comercială este ameninţată”, subliniază aceasta.

Parlamentul European, chemat să dea aprobarea finală

Parlamentul European va acorda aprobarea finală a acestui acord, iar săptămâna viitoare eurodeputaţii, reuniţi în sesiune plenară la Strasbourg, vor începe dezbaterile. În acest context, Ursula von der Leyen transmite în mesajul că acordul merită o susţinere cât mai largă, pentru că beneficiile acestuia se vor face simţite în fiecare stat membru al UE.

„Aştept cu interes să purtăm un dialog constructiv cu deputaţii din Parlamentul European pentru a mă asigura că europenii vor valorifica pe deplin oportunităţile oferite de acord”, afirmă preşedinta CE în mesajul său, transmis AGERPRES.

Avantaje și garanții pentru agricultorii europeni

„Acordul va elimina taxe vamale în valoare de miliarde de euro, va deschide pieţele de achiziţii publice şi le va oferi companiilor previzibilitatea de care au nevoie pentru a-şi planifica afacerile, a se extinde şi a face investiţii. Beneficiile vor fi imediate pentru cele 60.000 de întreprinderi europene care exportă deja în ţările Mercosur, acestea urmând să economisească taxe la export estimate la 4 miliarde de euro pe an. Încă şi mai multe companii, în special întreprinderi mici şi mijlocii, vor putea avea un acces mai bun pe o piaţă aflată într-o creştere rapidă, ceea ce va debloca noi investiţii, va stimula creşterea economică şi va sprijini crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în întreaga Europă”, dă asigurări preşedinta Comisiei Europene.

„Acesta este un acord care va impulsiona creşterea economică pe ambele noastre continente. Ştim acest lucru pentru că nu este prima dată când vedem că un astfel de model dă roade. În urmă cu opt ani, a intrat în vigoare acordul comercial UE-Canada. De atunci, comerţul bilateral a crescut cu peste 70 %, creând locuri de muncă de înaltă calitate şi consolidând lanţurile de aprovizionare cu materii critice ale Europei. Se preconizează că acordul UE-Mercosur va aduce câştiguri similare, estimându-se că volumul exporturilor din UE va creşte cu aproximativ 50 de miliarde de euro. Acestea nu sunt doar nişte cifre abstracte, ci viitoare poveşti de succes pentru companiile şi comunităţile din întreaga Europă”, argumentează şefa CE.

Potrivit acesteia, acordul se bazează pe complementaritatea economiilor: Europa obţine acces sigur la materii prime critice pentru tranziţia verde şi digitală, iar ţările Mercosur beneficiază de investiţii, tehnologie şi acces la pieţe. Parteneriatul creează avantaje reciproce, sprijinind dezvoltarea industrială şi locuri de muncă mai bine plătite în America Latină şi consolidând, pentru Europa, securitatea aprovizionării şi oportunităţile pentru companii.

Referindu-se la beneficiile pentru agricultorii europeni, preşedinta Comisiei Europene preconizează că exporturile de produse agricole din UE vor creşte cu aproape 50% şi dă asigurări că acordul conţine garanţii solide pentru sectoarele agroalimentare sensibile, cu mecanisme prin care vor putea fi limitate importurile provenite din Mercosur, dacă va fi necesar. „Acest acord demonstrează faptul că deschiderea comercială şi protecţie comercială nu sunt concepte ireconciliabile, ci alcătuiesc scheletul pe care este construit întregul acord. Aşadar, toate sectoarele economiei UE – inclusiv agricultorii noştri – pot susţine cu încredere acest acord”, subliniază Ursula von der Leyen.

Protecție pentru peste 350 de indicații geografice europene

Conform declaraţiei sale, ţările Mercosur vor recunoaşte peste 350 de indicaţii geografice europene. „Produse româneşti precum magiunul de prune Topoloveni, salamul de Sibiu şi telemeaua de Ibăneşti se vor bucura de o protecţie juridică puternică în America Latină”, exemplifică oficialul UE şi insistă: „Acest lucru va oferi noi oportunităţi semnificative pentru exporturile de alimente şi băuturi din UE şi vom monitoriza totodată ca alimentele importate în UE să respecte standardele noastre ridicate în materie de sănătate şi siguranţă alimentară”.

Acordul UE-Mercosur, subliniază Ursula von der Leyen, depăşeşte semnificativ dimensiunea economică, având o puternică valoare strategică într-un context marcat de fragmentare geopolitică şi ascensiunea protecţionismului. Prin acest parteneriat, cele două blocuri aleg cooperarea şi consolidarea relaţiilor de încredere, în locul competiţiei şi al alinierii în tabere opuse.

Cum se va schimba economia

Acordul confirmă rolul Uniunii Europene ca partener stabil şi de încredere pentru economiile emergente şi creează o platformă comună pentru abordarea unor provocări globale majore, precum schimbările climatice, defrişările şi reformarea instituţiilor internaţionale, adaugă ea. Finalizarea sa transmite un semnal clar că o economie mondială mai deschisă, previzibilă şi bazată pe cooperare rămâne posibilă şi benefică pentru cetăţeni şi economii.