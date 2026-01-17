Trei moldoveni, arestați în Italia după ce au jefuit locuința unei pensionare

Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie – au fost arestați de carabinierii din Padova, Italia, într-o anchetă coordonată de Procuratura orașului, după un jaf comis în locuința unei pensionare în vârstă de 83 de ani. Printre persoanele reținute se află și îngrijitoarea bătrânei.

Potrivit autorităților italiene, cei trei sunt cercetați pentru jaf calificat în locuință și vătămare corporală agravată. Ordinul de arest preventiv a fost emis de judecătorul de instrucție al Tribunalului din Padova.

Cum s-a produs atacul

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 24 octombrie, în jurul orei 09:30, într-un apartament de pe via Tirana, din Padova. Doi suspecți, cu fețele acoperite cu măști și purtând căciuli, au pătruns în locuință, unde bătrâna se afla împreună cu o cunoscută de 64 de ani.

Cele două femei au fost agresate și aruncate la pământ, în zona dormitoarelor. Ulterior, atacatorii au răscolit sertarele din dormitor și au furat bijuterii și aproximativ 2.000 de euro în numerar, după care au fugit pe jos pe străzile din apropiere.

Victima de 83 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Medicii i-au stabilit traumatisme și contuzii, cu o prognoză de 15 zile.

Imagini video decisive în anchetă

Carabinierii au fost alertați de vecini și au intervenit imediat, efectuând cercetări la fața locului. Anchetatorii au ridicat mai multe înregistrări de pe camerele de supraveghere din condominiu și din zona din jur.

Analiza imaginilor a permis reconstituirea traseului urmat de cei doi agresori, atât la intrarea în bloc, cât și la fugă.

Totodată, s-a stabilit că suspecții au intrat în clădire și în apartament folosind chei, fapt care explică lipsa urmelor de forțare. Ulterior, anchetatorii au constatat și dispariția unui set de chei din locuința victimei.

În timpul fugii, cei doi bărbați au fost surprinși de camere în timp ce se schimbau de haine sub porticul unui bloc din apropiere. Ei au abandonat îmbrăcămintea purtată în timpul jafului și și-au scos măștile și căciulile, expunându-și fețele camerelor.

Pe baza imaginilor, carabinierii i-au identificat pe cei doi executori: doi moldoveni de 32 și 33 de ani, domiciliați în Padova, cunoscuți pentru infracțiuni similare.

Rolul îngrijitoarei

Ancheta a dus și la identificarea celei de-a treia complice: o moldoveancă, îngrijitoare a bătrânei, care ar fi sustras cheile locuinței și le-ar fi transmis complicilor. Mai mult, femeia le-ar fi oferit și informații despre locul unde bătrâna păstra banii și bijuteriile.

Unde au fost duși suspecții

Cei doi bărbați au fost transferați la Penitenciarul din Padova, iar femeia a fost dusă la închisoarea din Verona, la dispoziția autorităților judiciare.