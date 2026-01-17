Pestă porcină africană la Pârlița: Satul, plasat în carantină pentru 30 de zile

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Pârlița, raionul Fălești. Localitatea a fost plasată în carantină pentru o perioadă de 30 de zile, iar autoritățile au instituit restricții stricte pentru a preveni răspândirea virusului. Cazul a fost depistat pe 13 ianuarie, după ce un localnic a observat simptome de boală la un porc din gospodărie și a alertat medicul veterinar.

„Alaltăieri am depistat că porcul era bolnav, nu știam ce avea. Avea pete vineții, am sunat medicul și l-am anunțat. Au venit reprezentanții de la ANSA și au constatat că era bolnav. Porcul a murit în acea noapte”, a spus Eduard Cumpănice, locuitor.

Probele prelevate au fost expediate la un laborator acreditat, iar analizele au confirmat prezența virusului pestei porcine africane.

„Vreau să vă atrag atenția că, după constatarea focarului la persoana din localitate, specialiștii de la ANSA imediat au dezinfectat teritoriul. Porcina infectată a decedat a doua zi, până a venit rezultatul, respectiv, a fost îngropat conform cerințelor, fără a fi scoasă din gospodărie, la o adâncime de 1,20 metri. Deci, ne stăruim să facem tot posibilul, ce ține de sistem, puterea administrației publice locale, pentru a nu răspândi acest focar la nivel de raion sau mai departe”, a declarat Ghenadie Tarlapan, primarul s. Pârlița.

În prezent, sunt restricționate intrarea și ieșirea din localitate, transportul porcilor, precum și comercializarea cărnii de porc. Crescătorii locali consideră că măsurile sunt prea dure, în condițiile în care ei respectă toate normele sanitare, iar boala nu a ajuns la animalele lor.

„Ținem, creștem porci, singuri creștem, singuri realizăm la piața din oraș, orașul Bălți. Deci, acum se primește că suntem în carantină, cu toate că la noi e totul bine. Ne protejăm mereu, fiindcă ăsta e interesul nostru. Avem covoraș care e cu clorură, cu dezinfectant la poartă. Când intrăm pe teritoriu, avem cameră de baie, avem vestiare, ne băim, ne schimbăm hainele, salopeta de serviciu”, a menționat Tatiana Pagu, crescătoare de porci.

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate în gospodăriile unde sunt crescuți porci.

„În primul rând, spațiile îngrădite, menținerea porcilor în spații protejate, evitând contactul cu alte animale sau cu persoane străine din gospodării. Igiena la intrare în adăposturile animailor. Trebuie de folosit haine și încălțăminte dedicate doar pentru îngrijirea porcilor. O tavă cu dezinfectant la intrare este un scut eficient împotriva virusului”, a afirmat Igor Crudu, șef interimar adjunct al subdiviziunii Fălești.

Potrivit ANSA, în perioada 5–12 ianuarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate cinci focare de pestă porcină africană: trei la porci domestici și două la mistreți, în raioanele Leova, Ungheni, Hîncești și Ștefan Vodă.