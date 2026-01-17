Protest la Copenhaga împotriva ambițiilor lui Trump în Groenlanda. Mesajul manifestanților: Make America go away

La protestul din capitala Danemarcei participă mii de oameni. Manifestanții își strigă nemulțumirea față de intenția lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, de a prelua Groenlanda.

Manifestanții țin în mâini steaguri groenlandeze și daneze și scandează în Piața Primăriei din Copenhaga. Ei au scandat numele Groenlandei în groenlandeză, ”Kalaallit Nunaat!”, relatează reporterii AFP, prezenți la fața locului.

Mai mult, oamenii au și pancarte pe care scrie „Make America Go Away” (Faceți America să plece acasă), o deturnare a sloganului lui Donald Trump, „Make America Great Again” (MAGA).

”Este important pentru mine să particip, pentru că este vorba în mod fundamental de dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Nu putem fi intimidaţi de un stat, de un aliat. Este o problemă de drept internaţional”, a declarat jurnaliștilor AFP o angajată a ONG-ului Action Aid Danemark, notează News.ro.

Decizia lui Donald Trump

Încă de la preluarea nolui său mandat, Donald Trump și-a manifestat intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei, o insulă artică, dar care pentru SUA pare să fie un teritoriu strategic.

În recentele sale declarații, Trump a precizat că va dobândi insula, „într-un fel sau altul”. Motivul ar fi o contracarare a intereselor Chinei și Rusiei față de Groenlanda.

”Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda”, a declarat recent Donald Trump.