Trump a anunțat taxe vamale pentru opt țări europene care s-au opus anexării Groenlandei

Președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun intenției SUA de a cumpăra Groenlanda. Nivelul taxei va fi crescut la 25% de la 1 iunie 2026, dacă nu se ajunge la un acord privind achiziția insulei, spune președintele american.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene timp de mulți ani prin faptul că nu le-am impus tarife sau alte forme de remunerație. Acum, după secole, a venit vremea ca Danemarca să dea înapoi. Miza este pacea mondială! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. Au două sănii trase de câini drept protecție, dintre care una adăugată recent”, își începe Donald Trump postarea pe Truth Social.

El numește apoi opt țări europene, în frunte cu Danemarca, care vor fi afectate de noi taxe vamale.

Pe lângă Danemarca, sunt vizate Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. Potrivit președintelui american, aceste state joacă „un joc foarte periculos” prin opoziția lor față de cedarea Groenlandei Statelor Unite.

„De aceea este imperativ ca, pentru a proteja pacea globală și securitatea, să fie luate măsuri dure pentru ca această situație potențial periculoasă să se sfârșească repede și fără dubii“, afirmă Donald Trump.

El anunță apoi că, începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate vor fi taxate cu un tarif 10% pe orice bunuri exportate în Statele Unite al Americii. Pe 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Tariful va fi aplicat până când se ajunge la un acord pentru cumpărarea completă și totală a Groenlandei”, anunță Trump.

Pe lângă taxe, Trump a spus că e dispus și la negocieri imediate

În mesaj, Trump spune că mai mulți președinți americani au încercat să cumpere insula în ultimii 150 de ani, însă Danemarca a refuzat de fiecare dată. Trump susține că achiziția Groenlandei este necesară pentru ca programul Domul de Aur, destinat să protejeze teritoriul SUA de orice atac cu rachete, să poată fi implementat cu succes.

„Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiți pentru programe de securitate care au legătură cu Domul, inclusiv pentru posibila protejare a Canadei, iar acest sistem foarte inteligent, dar foarte complex poate funcționa la potențialul și eficiență maxime (…) dacă acest teritoriu este inclus în el”, susține președintele american.

Totodată, mai spune că este dispus să negocieze imediat cu Danemarca și celelalte state asupra cărora aplică taxele vamale.

Donald Trump a ameninţat de vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei.

„S-ar putea să pun taxe vamale ţărilor care nu mă susţin pentru Groenlanda, întrucât avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională” a SUA, a spus Trump la un eveniment pe teme de sănătate desfăşurat la Casa Albă.

Proteste în Danemarca și Gronelanda

În ziua în care Trump a anunțat taxele vamale, mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american.

Și la Nuuk, capitala acestui teritoriu autonom danez, alte câteva mii de persoane au manifestat sub sloganul „Groenlanda nu este de vânzare”.

Mai multe personalităţi politice daneze, inclusiv primarul din Copenhaga şi un ministru, au mărşăluit alături de manifestanţi, relatează AFP.

Danemarca își mărește prezența militară în Groenlanda

Totodată, Danemarca, ţară sub suveranitatea căreia se află teritoriul autonom al Groenlandei, a anunţat o suplimentare a prezenţei sale militare pe această insulă arctică, precum şi desfăşurarea în zonă a unor exerciţii militare împreună cu parteneri europeni, printre care se numără Franţa, Suedia, Norvegia şi Germania.

Scopul acestor exerciţii şi desfăşurări militare anunţat oficial nu este acela de a apăra Groenlanda în faţa unei eventuale invazii americane, ci de a tempera preocupările Washingtonului cu privire la securitatea insulei şi a regiunii arctice. Și asta după ce Trump a reproşat Danemarcei că ar neglija această securitate în faţa a ceea ce el susţine că ar fi ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în acea regiune strategică.

Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită pe această insulă bogată în resurse minerale încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, însă Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă. O eventuală cumpărare a Groenlandei ar putea costa SUA până la 700 de miliarde de dolari, potrivit unei analize citate de postul NBC.