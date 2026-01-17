Maia Sandu va ține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs la debutul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura la Strasbourg între 26 și 30 ianuarie 2026.

Intervenția șefei statului este considerată unul dintre momentele principale ale reuniunii. În cadrul sesiunii vor susține discursuri și ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, și ministrul Justiției din Germania, Stephanie Hubig.

Parlamentarii europeni vor dezbate subiecte precum respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, protecția umanitară în Gaza și Cisiordania după încetarea focului, precum și marcarea a 65 de ani de la adoptarea Cartei Sociale Europene. Alte teme includ Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, pacea durabilă pentru Ucraina, securitatea europeană, interzicerea practicilor de conversie și organizarea alegerilor în contexte de criză.

Sesiunea va include și ceremonia de încheiere a mandatului președintelui în exercițiu al APCE și alegerea unui nou președinte al Adunării.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va prezenta comunicarea tradițională a Președinției Comitetului de Miniștri, iar secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, va avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii Adunării.

Sesiunea de iarnă a APCE reunește parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei.