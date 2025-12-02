Activitatea postului vamal Giurgiulești – Reni a fost sistată noaptea trecută din cauza unui atac cu drone

Poliția de Frontieră anunță că în noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina).

„Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone aflate pe teritoriul Ucrainei, deplasându-se dinspre orașul Reni către Bolgrad. (Ucraina) Toate Sectoarele Poliției de Frontieră din sudul Republicii Moldova au fost imediat alertate, fiind dispuse măsuri de monitorizare permanentă a spațiului aerian de-a lungul frontierei de stat.

Totodată Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, că or. Bolgrad este atacat cu drone de tip Shahed.

În intervalul 01:15 – 01:30, patrulele mobile ale Sectorului Poliției de Frontieră Cișmichioi și SPF Copceac, precum și patrula staționară din punctul de trecere Vulcănești, au raportat mai multe explozii deasupra orașului Bolgrad, precum și funcționarea sistemelor antiaeriene ucrainene.

La ora 02:01, alerta aeriană pe teritoriul Ucrainei a fost ridicată, iar activitatea punctului de trecere a frontierei a fost reluată.

Menționăm că, spațiul aerian al RM nu a fost survolat, pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră nu au fost înregistrate riscuri sau pericole pentru cetățeni. Situația este monitorizată continuu, iar cetățenii Republicii Moldova sunt în afara oricărui pericol”, se arată în comunicatul emis de Serviciul Vamal.

Activitatea în cadrul postului vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde funcționează controlul comun cu autoritățile din Ucraina, a fost temporar sistată în noaptea de 1 noimebrie din cauza întreruperii energiei electrice pe partea ucraineană, anunță Serviciul Vamal.