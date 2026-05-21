Acuzații de violență în Armată: Doi soldați, duși la spital cu răni grave

Deputatul Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a anunțat înaintea ședinței Parlamentului despre alte două incidente grave care ar fi avut loc în Armata Națională. Potrivit acestuia, doi soldați au ajuns la spital după ce ar fi fost bătuți.

Usatîi a declarat că subiectul a fost abordat în cadrul unei ședințe cu ușile închise, în care i-a adresat o întrebare șefului Armatei Naționale, Vitalie Micov.

„În timpul ședinței cu ușile închise, i-am adresat o întrebare domnului Micov dacă au existat alte incidente grave în afara cazului de la Cahul. El a zis că nu”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Usatîi, ulterior i-ar fi prezentat șefului Armatei o fotografie și numărul de înmatriculare al unui automobil al Forțelor Armate, despre care afirmă că ar fi transportat la Spitalul de Urgență un tânăr grav rănit.

„Eu i-am arătat poza, i-am spus numărul de înmatriculare al unui automobil din Forțele Armate care a dus la Spitalul de Urgență un tânăr sfărâmat bucăți”, a spus deputatul.

Acesta susține că organele de drept ar fi verificat cazul și l-ar fi identificat pe tânăr.

„Știți ce s-a întâmplat? L-a plouat cu ploaie de cărămizi. L-au pus să spună că au căzut pe el cărămizi”, a afirmat Renato Usatîi.

Deputatul a mai declarat că, în noaptea trecută, ar fi fost informat despre un alt caz produs în Chișinău, la Brigada Motorizată nr. 2.

„Am fost informat în această noapte despre un alt caz, aici în Chișinău, la Brigada Motorizată nr. 2, iar un tânăr care are câteva luni în armată, sfărâmat bucăți, dus la spital”, a declarat Usatîi.

În acest context, deputatul a spus că formațiunea sa cere anularea serviciului militar obligatoriu și solicită tuturor fracțiunilor parlamentare să susțină modificările legislative necesare.

„Am cerut de urgență tuturor fracțiunilor din Parlament să propună modificări la proiectul de lege pentru anularea armatei obligatorii, ca să nu spună că această inițiativă este monopolizată de Partidul Nostru”, a declarat Renato Usatîi.